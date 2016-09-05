В Костроме горит многоквартирный деревянный дом, эвакуировано 27 человек

КОСТРОМА, 5 сентября. /ТАСС/. Многоквартирный деревянный дом загорелся на улице Свердлова в Костроме. Эвакуировано 27 человек, в том числе восемь детей, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Костромской области Светлана Дергунова.

"Сообщение о возгорании в восьмиквартирном деревянном доме поступило от жильцов дома. Людей эвакуировали, пострадавших нет", - сказала она.

По данным МЧС, пожар удалось локализовать. На месте возгорания работают 15 пожарных и пять единиц техники.