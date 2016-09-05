Балтийский вокзал Петербурга эвакуирован из-за звонка о заминировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Здание Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге эвакуировано. На движение поездов эвакуация не повлияла, сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Проводимые мероприятия не повлияли на движение поездов", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной эвакуации стало анонимное сообщение о заминировании, которое поступило в 12:10 мск.

"Вокзал эвакуируется полностью. Проводится проверка всех помещений", - рассказал собеседник агентства.