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Балтийский вокзал Петербурга эвакуирован из-за звонка о заминировании

Происшествия
5 сентября, 12:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, сентября. /ТАСС
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной эвакуации стало анонимное сообщение о заминировании, которое поступило в 12:10 мск
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© Сергей Узаков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Здание Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге эвакуировано. На движение поездов эвакуация не повлияла, сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Проводимые мероприятия не повлияли на движение поездов", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной эвакуации стало анонимное сообщение о заминировании, которое поступило в 12:10 мск.

"Вокзал эвакуируется полностью. Проводится проверка всех помещений", - рассказал собеседник агентства.

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