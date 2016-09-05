Обвиняемый в изнасиловании студентки МАДИ признает, что совершил аморальный поступок

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший студент Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Лев Каменецкий, обвиняемый в изнасиловании девушки в одном из ночных клубов, заявил в суде, что совершил аморальный поступок. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевший Александр Карабанов.

"Каменецкий заявил, что признает, что совершил аморальный поступок, и выражает желание извиниться перед потерпевшей", - рассказал адвокат.

По словам защитника, второй обвиняемый - Станислав Соболевский, который снимал происходившее и выложил это видео в интернет, также заявил в суде, что его поведение было аморально, но своими действиями не хотел причинить вреда потерпевшей.

Слушания дела проходят в закрытом режиме.

По версии следствия, 27 сентября 2015 года в ночном клубе на Ленинградском проспекте в Москве Каменецкий в уборной комнате заведения совершил в отношении ранее незнакомой 18-летней девушки насильственные действия сексуального характера. Происходящее снимал на мобильный телефон его знакомый Соболевский, он выложил это видео в интернет.

4 декабря 2015 года Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и поместил обвиняемых в СИЗО. Позднее суд продлил им срок содержания под стражей до 9 сентября 2016 года. В зависимости от роли и степени участия 19-летний Соболевский и 20-летний Каменецкий обвиняются по ч. 3 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера"), ч. 3 ст. 242 ("Распространение порнографических материалов") и ч. 1 ст. 137 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") УК РФ.