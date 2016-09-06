Пенсионер угрожает взорвать дом в Австрии из-за решения суда о выселении

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ВЕНА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Пожилой мужчина в возрасте 80 лет пригрозил взорвать многоквартирный дом в австрийском городе Винер-Нойштадт (федеральная земля Нижняя Австрия) после того, как утром судебные приставы и представители нового домовладельца пришли уведомить его о выселении.
Как сообщила электронная версия газеты Kurier, пенсионер ранее был оповещен о решении суда, однако отказался его выполнять.
В настоящее время со злоумышленником ведут переговоры сотрудники спецслужб. Полиция перекрыла все прилегающие к дому улицы.