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Пенсионер угрожает взорвать дом в Австрии из-за решения суда о выселении

Происшествия
6 сентября, 13:40 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
В настоящее время со злоумышленником ведут переговоры сотрудники спецслужб
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ВЕНА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Пожилой мужчина в возрасте 80 лет пригрозил взорвать многоквартирный дом в австрийском городе Винер-Нойштадт (федеральная земля Нижняя Австрия) после того, как утром судебные приставы и представители нового домовладельца пришли уведомить его о выселении.

Как сообщила электронная версия газеты Kurier, пенсионер ранее был оповещен о решении суда, однако отказался его выполнять.

В настоящее время со злоумышленником ведут переговоры сотрудники спецслужб. Полиция перекрыла все прилегающие к дому улицы.

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