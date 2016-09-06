МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Неисправный грузовик в Дагестане повредил пять автомобилей, есть погибшие и пострадавшие, сообщил ТАСС представитель пресс-службы республиканского МВД.

"По предварительной информации, в районе села Агач-аул Карабудахкентского района Дагестана грузовая фура из-за технической неисправности повредила пять автомобилей. Предварительно два человека погибли, еще один пострадал. Информация уточняется", - сказал собеседник.

В Управлении ГИБДД Дагестана ТАСС сообщили, что, по уточненным данным, погибли два человека и шесть госпитализированы с различными травмами.

"Предварительно у грузовика, который шел на спуск, отказали тормоза и он повредил пять машин. Поврежденные машины не были свадебным кортежем", - добавил представитель республиканского УГИБДД.