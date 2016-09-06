Вертолет скорой помощи сел перед резиденцией Елизаветы II из-за ДТП

ЛОНДОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Вертолет скорой помощи совершил посадку на площади у забора Букингемского дворца, резиденции королевы Великобритании Елизаветы II, чтобы оказать помощь пострадавшему в ДТП велосипедисту. Об этом сообщило издание Daily Star

Вертолет приземлился рядом с мемориалом Виктории,который посвящен памяти британского монарха, правившего Великобританией в XIX веке. На место происшествия прибыли наряды полиции и перекрыли движение автотранспорта. Как информировали в Службе столичной полиции, пострадавший велосипедист "получил тяжелые травмы, представляющие угрозу для жизни".

90-летняя Елизавета II живет в своей лондонской резиденции в среднем три дня в неделю, остальное время она проводит в Виндзорском замке в окрестностях британской столицы. Территория вокруг Букингемского дворца находится под усиленной охраной, поэтому посадка вертолета вызвала широкий резонанс среди пользователей социальных сетей.