СМИ: разбившийся в Македонии самолет обнаружен в одном из сел в окрестностях Скопье

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СКОПЬЕ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Небольшой немецкий коммерческий самолет модели Piper PA-34-200T, разбившийся во вторник в Республике Македония, обнаружен в селе Кожле в окрестностях Скопье. Как сообщил телеканал "Вести 24", борт для частных перевозок с немецкими опознавательными знаками вылетел из Тревизо (область Венето) и направлялся в Приштину.
По данным МВД, самолет пропал с экранов радаров около 17:40 по местному времени (18:40 мск) в 10 километрах от взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта Александр Великий, где экипаж планировал дозаправиться.
Согласно имеющейся информации, воздушное судно перевозило бизнесменов. На борту предположительно находились шесть человек. Информация о судьбе пилота и пассажиров пока не сообщается. По словам очевидцев, машина загорелась в воздухе.
В настоящий момент правоохранительные органы выясняют причины аварии.