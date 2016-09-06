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СМИ: разбившийся в Македонии самолет обнаружен в одном из сел в окрестностях Скопье

Происшествия
6 сентября, 23:51 UTC+3 /Корр. ТАСС, Валентин Адоньев
Информация о судьбе пилота и пассажиров пока не сообщается
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СКОПЬЕ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Небольшой немецкий коммерческий самолет модели Piper PA-34-200T, разбившийся во вторник в Республике Македония, обнаружен в селе Кожле в окрестностях Скопье. Как сообщил телеканал "Вести 24", борт для частных перевозок с немецкими опознавательными знаками вылетел из Тревизо (область Венето) и направлялся в Приштину.

По данным МВД, самолет пропал с экранов радаров около 17:40 по местному времени (18:40 мск) в 10 километрах от взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта Александр Великий, где экипаж планировал дозаправиться.

Согласно имеющейся информации, воздушное судно перевозило бизнесменов. На борту предположительно находились шесть человек. Информация о судьбе пилота и пассажиров пока не сообщается. По словам очевидцев, машина загорелась в воздухе.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют причины аварии.

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