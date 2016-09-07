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До 22 человек возросло число жертв ДТП в Египте

Происшествия
7 сентября, 3:52 дата обновления: 7 сентября, 5:30 UTC+3 КАИР КАИР 7, сентября. /ТАСС
Согласно предварительным данным, причиной трагедии стало значительное превышение скорости водителем одной из машин
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КАИР, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Число жертв крупной аварии в Египте возросло до 22 человек. Такие уточненные данные приводит в среду новостной портал "Аль-Баляд".

По имеющимся данным, микроавтобус столкнулся со следовавшим на встречу пикапом на трассе между оазисами Эль-Фарафра и Бахария к юго-западу от Каира во вторник вечером. Большинство погибших - рабочие с одного из сельскохозяйственных угодий. Согласно предварительным данным, причиной трагедии стало значительное превышение скорости водителем одной из машин.

Египет занимает 16 место среди арабских государств и 109 в мире по показателю смертности на дорогах. В прошлом году дорожные аварии унесли жизни свыше 6,2 тыс. человек и 19,3 тыс. пострадали.

Несмотря на то, что египетские власти еще несколько лет назад всерьез взялись за наведение порядка на дорогах, принимаемые меры пока не способны выправить сложившуюся ситуацию. Многие местные водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдая скоростной режим и совершая опасные маневры при обгоне. Некоторые даже в ночное время суток ездят без освещения и габаритных огней.

Именно безрассудное вождение, а также изношенность автопарка и неудовлетворительное состояние трасс долгие годы остаются причиной высоких показателей дорожно-транспортных происшествий в АРЕ.

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