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Подозреваемого в педофилии священника Грозовского экстрадируют в РФ

Происшествия
7 сентября, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Священник изнасиловал нескольких несовершеннолетних будучи клириком Вознесенского собора в Царском Селе
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Священника Глеба Грозовского, подозреваемого в педофилии, экстрадируют  из Израиля в Россию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня днем ожидается его экстрадиция", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, летом 2011 года на территории православного детского лагеря на острове Коневец Приозерского района Ленинградской области Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, изнасиловал нескольких несовершеннолетних.

Аналогичные действия были совершены им в июне 2013 года в лагере православного детско-юношеского клуба "Филадельфия" в Греции, где он являлся настоятелем храма Святого мученика Иоанна Воина.

В последнее время священник находился в Израиле. В 2013 году в России он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

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