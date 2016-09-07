Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве неизвестный бросил бутылку с бензином в окно часовой мастерской

Происшествия
7 сентября, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Полиция разыскивает злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Полиция ищет мужчину, который бросил бутылку с зажигательной смесью в окно часовой мастерской в центре Москвы, после чего в помещении произошел небольшой пожар. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

По данным источника, инцидент произошел в доме 1 на Волгоградском проспекте в ночь на вторник, 6 сентября. Установлено, что это был поджог.

"Неизвестный подошел к зданию, где расположена часовая мастерская, поджег фитиль на бутылке и бросил ее в окно. Возникший небольшой пожар потушил охранник заведения", - сказал собеседник агентства.

Полиция принимает меры для установления и задержания злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков напомнил о принципе взаимности после введения США новых санкций
2
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
3
Два украинца пытались незаконно пересечь границу в Крыму
4
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
5
Путин не планирует встреч с Порошенко
6
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
7
Город Днепр разорвал отношения с Красноярском, Самарой и Улан-Удэ
Темы дня
Реклама