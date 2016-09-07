В Москве неизвестный бросил бутылку с бензином в окно часовой мастерской

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Полиция ищет мужчину, который бросил бутылку с зажигательной смесью в окно часовой мастерской в центре Москвы, после чего в помещении произошел небольшой пожар. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

По данным источника, инцидент произошел в доме 1 на Волгоградском проспекте в ночь на вторник, 6 сентября. Установлено, что это был поджог.

"Неизвестный подошел к зданию, где расположена часовая мастерская, поджег фитиль на бутылке и бросил ее в окно. Возникший небольшой пожар потушил охранник заведения", - сказал собеседник агентства.

Полиция принимает меры для установления и задержания злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.