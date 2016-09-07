Слободин заявил, что никаких реальных претензий ему не предъявлено

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ушедший в отставку генеральный директор "Вымпелкома" Михаил Слободин, подозреваемый по делу о взятках в размере более 800 млн рублей бывшему руководству Коми, написал письмо сотрудникам компании. Текст письма приводит газета "Ведомости".

"Как вы уже прочитали из прессы, в мой адрес звучат крайне серьезные обвинения. Разбирательство по этому поводу может длиться очень долго, поскольку дело касается вопросов большого срока давности и абсолютно не касающихся "Вымпелкома". Сейчас сложно что-то комментировать и давать оценки, поскольку никаких реальных претензий и фактов еще не предъявлено", - написал бывший топ-менеджер.

По словам Слободина, в этой связи он посчитал "невозможным и неправильным" продолжать работу в качестве руководителя компании и попросил об отставке.

"Я уже как человек, никак не связанный с компанией, буду решать возникшие неожиданно для меня проблемы. Сейчас у всех вас будет непростой период, но я надеюсь что эти испытания вы переживете с честью", - сказано в письме.

Вечером 5 сентября холдинг VimpelCom Ltd. объявил, что принял отставку Слободина, возглавлявшего российский бизнес компании. В сообщении отмечалось, что "отставка последовала за новостью о том, что он стал фигурантом уголовного дела".

По данным источника ТАСС, известие о том, что Слободин стал фигурантом уголовного дела, застало его в Лондоне. Сегодня экс-гендиректор "Вымпелкома" был объявлен в федеральный розыск.

В рамках данного уголовного дела в минувший понедельник были задержаны глава энергохолдинга "Т Плюс" Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик.