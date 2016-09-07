Бывший арбитр и член СДК КХЛ Бутурлин отверг обвинения в краже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший арбитр, член спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Михаил Бутурлин отверг обвинения в краже барсетки в аэропорту Внуково. Об этом он сообщил ТАСС по телефону. Ранее правоохранительные органы сообщили ТАСС, что Бутурлин был задержан полицией аэропорта и подозревается в краже. Сам он сообщил, что позже его отпустили домой.

"Когда я проходил досмотр, то увидел, что лежит бесхозная барсетка. Думал, что может ее кто-то заберет, но никого вокруг не было - аэропорт был практически пуст, - рассказал он. - Тогда я взял барсетку и, выйдя с досмотра, стал смотреть, куда ее отдать, поскольку я не знаю, где во Внуково полиция находится".

"Пока я ходил с этой барсеткой, подошли четверо полицейских, пригласили меня к себе в комнату, спросили про мои вещи. Я сказал, что у меня моя сумка, а барсетку я хочу отдать. После этого они послали за понятыми, привели двух понятых - работников аэропорта. У меня спросили, что в барсетке, на что я ответил, что не знаю, она не моя, я не открывал", - добавил он.

"Теперь ребята мне скидывают новость в Интернете, что я что-то украл, и что в барсетке было 8 тысяч рублей. На осмотре же в барсетке было 2900 рублей, все содержимое на месте фотографировали. Потом привели какого-то мужчину, который ответил, что это его барсетка. После чего они его увели, и больше я его не видел, ко мне же вопросов вообще больше не было", - вспомнил Бутурлин.

Собеседник агентства сообщил, что отказался подписывать все, что было написано сотрудниками полиции и подписано двумя понятыми. "Что меня просили подписать, я не читал, но сказал, что подписывать ничего не буду, так как ничего я не украл. Через 20 минут пришел дознаватель и сказал, что меня отпустили. Он мне уже потом рассказал, что, мол, вы оказались не в то время и не в том месте, и что на моем месте мог быть другой", - сказал Бутурлин.

По его словам, в этой ситуации оказался пострадавшим его сын Михаил, арбитр КХЛ. "Самое страшное то, что написали про меня статью и поставили фотографию моего сына, а не меня. А он ездит по всей России, за границу и судит. Не знаю, как так можно человека опорочить. Мне уже многие звонили, помощь предлагают", - пояснил он.