Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший арбитр и член СДК КХЛ Бутурлин отверг обвинения в краже

Происшествия
7 сентября, 19:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Собеседник агентства сообщил, что отказался подписывать все, что было написано сотрудниками полиции и подписано двумя понятыми
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший арбитр, член спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Михаил Бутурлин отверг обвинения в краже барсетки в аэропорту Внуково. Об этом он сообщил ТАСС по телефону. Ранее правоохранительные органы сообщили ТАСС, что Бутурлин был задержан полицией аэропорта и подозревается в краже. Сам он сообщил, что позже его отпустили домой.

"Когда я проходил досмотр, то увидел, что лежит бесхозная барсетка. Думал, что может ее кто-то заберет, но никого вокруг не было - аэропорт был практически пуст, - рассказал он. - Тогда я взял барсетку и, выйдя с досмотра, стал смотреть, куда ее отдать, поскольку я не знаю, где во Внуково полиция находится".

"Пока я ходил с этой барсеткой, подошли четверо полицейских, пригласили меня к себе в комнату, спросили про мои вещи. Я сказал, что у меня моя сумка, а барсетку я хочу отдать. После этого они послали за понятыми, привели двух понятых - работников аэропорта. У меня спросили, что в барсетке, на что я ответил, что не знаю, она не моя, я не открывал", - добавил он.

"Теперь ребята мне скидывают новость в Интернете, что я что-то украл, и что в барсетке было 8 тысяч рублей. На осмотре же в барсетке было 2900 рублей, все содержимое на месте фотографировали. Потом привели какого-то мужчину, который ответил, что это его барсетка. После чего они его увели, и больше я его не видел, ко мне же вопросов вообще больше не было", - вспомнил Бутурлин.

Собеседник агентства сообщил, что отказался подписывать все, что было написано сотрудниками полиции и подписано двумя понятыми. "Что меня просили подписать, я не читал, но сказал, что подписывать ничего не буду, так как ничего я не украл. Через 20 минут пришел дознаватель и сказал, что меня отпустили. Он мне уже потом рассказал, что, мол, вы оказались не в то время и не в том месте, и что на моем месте мог быть другой", - сказал Бутурлин.

По его словам, в этой ситуации оказался пострадавшим его сын Михаил, арбитр КХЛ. "Самое страшное то, что написали про меня статью и поставили фотографию моего сына, а не меня. А он ездит по всей России, за границу и судит. Не знаю, как так можно человека опорочить. Мне уже многие звонили, помощь предлагают", - пояснил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Презентация новых продуктов Apple. Онлайн-трансляция
2
Минобороны РФ: перехват самолетов США был выполнен пилотами РФ по международным правилам
3
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
4
Павлюченко опроверг информацию об участии в дорожном конфликте
5
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
6
СМИ: Пентагон утверждает, что истребитель РФ перехватил самолет-разведчик США
7
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
Темы дня
Реклама