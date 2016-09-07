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СМИ: при столкновении двух самолетов в США погибли три человека

Происшествия
7 сентября, 20:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, сентября. /ТАСС
Инцидент, вероятно, произошел в воздухе
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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли при столкновении двух легких самолетов в округе Кэролл в американском штате Джорджия. Об этом сообщило издание Atlanta Journal-Constitution.

По его данным, столкновение самолетов Diamond Aircraft DA20C1 и Beech F33A произошло рядом с региональным аэропортом Западной Джорджии. "Это, кажется, произошло в воздухе", - цитирует издание заместителя начальника пожарной охраны Бада Бенефилда.

По факту происшествия ведется расследование.

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