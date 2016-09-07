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СМИ: три человека погибли и шесть пострадали при обрушении тоннеля метро в Иране

Происшествия
7 сентября, 23:03 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 7, сентября. /ТАСС
Спасатели ищут еще одного рабочего, судьба которого остается неизвестной
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ТЕГЕРАН, 7 сентября. /ТАСС/. По крайней мере трое рабочих погибли и шесть получили ранения в результате обрушения строящегося тоннеля новой линии метро в столицы Ирана. Об этом всреду сообщило агентство Associated Press.

По его данным, спасатели ищут еще одного рабочего, судьба которого остается неизвестной. Пострадавшие доставлены в больницу. Линия, на которой обрушился тоннель, не функционирует.

Метрополитен Тегерана насчитывает пять линий общей протяженностью 180 км. К 2018 году планируется достроить еще две линии метро.

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