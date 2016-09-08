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Из автобуса рэпера Дрейка украли драгоценности на $3 млн

Происшествия
8 сентября, 1:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Трейлер использовался артистом во время гастрольного тура. Он подчеркнул, что украшения ему не принадлежали
Материал из 1 страницы
Дрейк

Дрейк

© Charles Sykes/Invision/AP, File

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Драгоценности на сумму около $3 млн похищены в Финиксе (штат Аризона) из автобуса, который использовал в ходе своего гастрольного тура известный канадский рэпер Дрейк. Как сообщило в среду информационное агентство Reuters, неизвестный похитил кейс с драгоценностями в тот момент, когда автобус был припаркован у арены, где проходил концерт.

Как отметил представитель городской полиции Винс Льюис, автобус был арендован для шоу в Финиксе с участием Дрейка и рэпера Future. Драгоценности, по его словам, не принадлежали Дрейку. Он не уточнил, кто именно был их владельцем. Представитель музыканта также воздержался от комментариев.

Дрейк и Future прибыли в Финикс в рамках гастрольного тура Summer Sixteen Tour. Их следующей остановкой должен стать Лос-Анджелес.

Обри Дрейк Грэм, известный под творческим псевдонимом Дрейк, - лауреат престижной премии "Грэмми", трех премий "Джуно" и шести премий Black Entertainment Television. Его альбомы разошлись общим тиражом 5 млн экземпляров.

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