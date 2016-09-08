В Миссисипи упал тренировочный самолет ВМС США

СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо УкраиныКультура 8 сентября, 3:42
Президент Бразилии объявил Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро открытымиСпорт 8 сентября, 3:38
AP: встреча Лаврова и Керри может пройти в пятницуМеждународная панорама 8 сентября, 3:24
СМИ: Райан Лохте отстранен от соревнований на десять месяцевСпорт 8 сентября, 3:11
WSJ: хакер Guccifer 2.0 отверг утверждения о его работе на РоссиюМеждународная панорама 8 сентября, 3:02
AFP: число жертв наводнения в Нигере увеличилось до 38 человекПроисшествия 8 сентября, 2:19
Памятная плита в честь крымчан, погибших за Ленинград, откроется на Пискаревском мемориалеОбщество 8 сентября, 2:08
Минобороны РФ: портфель заказов российского ОПК превысил 40 млрд руб.Армия и ОПК 8 сентября, 1:52
Глава Пентагона: РФ и США далеки от соглашения по СирииМеждународная панорама 8 сентября, 1:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Тренировочный самолет модели T-45 упал в среду на территории авиабазы ВМС США Меридиан в Миссисипи. Об этом заявила журналистам официальный представитель базы Пенни Рэнделл.
Она указала, что катастрофа произошла во время тренировочного полета. На борту воздушного судна находились инструктор и пилот. Они успели катапультироваться, но пострадали при приземлении. Оба были госпитализированы, опасности их жизням нет.
Причины произошедшего пока неизвестны. Власти начали расследование в связи с инцидентом.