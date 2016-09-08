В Миссисипи упал тренировочный самолет ВМС США

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Тренировочный самолет модели T-45 упал в среду на территории авиабазы ВМС США Меридиан в Миссисипи. Об этом заявила журналистам официальный представитель базы Пенни Рэнделл.

Она указала, что катастрофа произошла во время тренировочного полета. На борту воздушного судна находились инструктор и пилот. Они успели катапультироваться, но пострадали при приземлении. Оба были госпитализированы, опасности их жизням нет.

Причины произошедшего пока неизвестны. Власти начали расследование в связи с инцидентом.