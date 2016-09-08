Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Миссисипи упал тренировочный самолет ВМС США

Происшествия
8 сентября, 2:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Пострадали инструктор и пилот
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Тренировочный самолет модели T-45 упал в среду на территории авиабазы ВМС США Меридиан в Миссисипи. Об этом заявила журналистам официальный представитель базы Пенни Рэнделл.

Она указала, что катастрофа произошла во время тренировочного полета. На борту воздушного судна находились инструктор и пилот. Они успели катапультироваться, но пострадали при приземлении. Оба были госпитализированы, опасности их жизням нет.

Причины произошедшего пока неизвестны. Власти начали расследование в связи с инцидентом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Обама пообщался с оскорбившим его президентом Филиппин
2
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
3
Apple представила iPhone 7
4
Павлюченко опроверг информацию об участии в дорожном конфликте
5
СМИ: Пентагон утверждает, что истребитель РФ перехватил самолет-разведчик США
6
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
7
"Лучший айфон, который мы когда-либо придумывали": итоги презентации Apple
Темы дня
Реклама