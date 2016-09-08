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Жителя Ставрополья будут судить за похищение несовершеннолетней невесты

Происшествия
8 сентября, 10:22 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 8, сентября. /ТАСС
Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы
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СТАВРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней жительницы Ставропольского края. Мужчина собирался жениться на похищенной, сообщает в четверг СУ СК по краю.

"По данным следствия, утром 21 августа подозреваемый с целью последующей женитьбы, по национальной традиции похитил 16-летнюю девушку", - сказано в сообщении. Девушка против ее воли была похищена в Пятигорске, пояснили ТАСС в пресс-службе следственного управления. Сотрудники правоохранительных органов спустя неделю обнаружили пропавшую в Сочи и вернули ее домой.

В отношении 25-летнего жителя Минераловодского района, подозреваемого в совершении преступления, возбуждено уголовное дело п.п. "а, д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"), мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

По делу назначены судебно-медицинские экспертизы, выясняется, были ли причинены девушке телесные повреждения. Расследование уголовного дела продолжается.

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