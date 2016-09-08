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Один человек погиб после жесткой посадки легкого самолета в Кении

Происшествия
8 сентября, 18:12 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 8, сентября. /ТАСС
Еще пять человек получили травмы
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ПРЕТОРИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате жесткой посадки легкомоторного самолета у города Найваша в 90 километрах к югу от кенийской столицы Найроби. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По сведениям местной полиции, погибшей является гражданка Польши, среди пострадавших - четверо подданных Великобритании, а также пилот-кениец, который находится в критическом состоянии.

Причина аварии неизвестна, по факту инцидента проводится расследование.

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