Один человек погиб после жесткой посадки легкого самолета в Кении

ПРЕТОРИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате жесткой посадки легкомоторного самолета у города Найваша в 90 километрах к югу от кенийской столицы Найроби. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По сведениям местной полиции, погибшей является гражданка Польши, среди пострадавших - четверо подданных Великобритании, а также пилот-кениец, который находится в критическом состоянии.

Причина аварии неизвестна, по факту инцидента проводится расследование.