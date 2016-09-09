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Жительница Приморья прописала у себя более девяти тысяч мигрантов

Происшествия
9 сентября, 4:30 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Среди мигрантов оказались граждане Китая, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Молдовы и другие
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Жительница приморского города Уссурийск предстанет перед судом за незаконную прописку у себя более 9 тысяч мигрантов. Обвинительное заключение в отношении женщины утверждено, и дело направлено в Уссурийский городской суд, сообщила корреспонденту ТАСС старший помощник прокурора региона Елена Телегина.

"По версии органов предварительного расследования, в нарушение действующего законодательства о миграционном учете иностранных граждан, в период с апреля по декабрь 2015 года фигурантка дела осуществила фиктивную постановку на учет более 9 тысяч иностранцев. Среди мигрантов оказались граждане Китая, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Молдовы и другие", - сказала представитель прокуратуры.

По словам Телегиной, все мигранты воспользовались услугами фигурантки дела, чтобы "избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации".

"В свою очередь органы прокуратуры края дадут оценку действиям должностных лиц уполномоченного органа, в чьи обязанности входила постановка иностранных граждан на миграционный учет", - отметила представитель прокуратуры.

Всего месяц назад в суд было направлено дело другой жительницы города Уссурийск, которая незаконно прописала в своей квартире 893 иностранцев. Среди иностранцев, которые воспользовались незаконной возможностью легализовать свое проживание на территории России, оказались граждане Китая, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в РФ"). В рамках его расследования удалось установить часть иностранцев, в отношении которых было принято решение о привлечении к установленной законодательством ответственности за нарушения в сфере миграции.

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