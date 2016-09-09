Два человека погибли в Испании в результате схода поезда с рельсов

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МАДРИД, 9 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Галисия на севере Испании. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, несколько вагонов железнодорожного состава сошли с рельсов.