Два человека погибли в Испании в результате схода поезда с рельсов

МАДРИД, 9 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Галисия на севере Испании. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, несколько вагонов железнодорожного состава сошли с рельсов.