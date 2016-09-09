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Гособвинение потребовало 5,5 года колонии для экс-главы "Мостовика"

Происшествия
9 сентября, 12:06 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Олег Шишов обвиняется в уклонении от налогов и мошенничестве на более чем 1 млрд рублей
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Олег Шишов

Олег Шишов

© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

ОМСК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Гособвинение потребовало 5,5 года лишения свободы для экс-руководителя и владельца НПО "Мостовик" Олега Шишова, обвиняемого в уклонении от налогов и мошенничестве на более чем 1 млрд рублей, передает ТАСС из Куйбышевского суда Омска.

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© Антон Новодережкин/ТАСС
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"Вина подсудимого доказана, просим назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев по НДС, 3 года - по мошенничеству, в совокупности 5 лет 6 месяцев", - сказал представитель прокуратуры.

Следующее судебное заседание по делу Шишова назначено на 16 сентября, когда ему будет предоставлено последнее слово.

По версии следствия, Шишов в 2009-2011 годах внес в финансовые документы ООО НПО "Мостовик" и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов строительно-монтажных работ на объектах во Владивостоке (мост на остров Русский в рамках подготовки к саммиту АТЭС, Приморский океанариум), в Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов. Фактически они работы для НПО "Мостовик" не выполняли, весь объем работ был выполнен компанией самостоятельно либо другими привлеченными организациями. В результате, по данным СК, Шишов уклонился от уплаты НДС более чем на 478 млн рублей.

Кроме того, Шишов похитил полученные в виде аванса 526 млн рублей, выделенные на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка - Александровка).

В ходе следствия была проведена серия экспертиз, выводы которых уличили Шишова в инкриминируемых деяниях, материалы уголовного дела составили 221 том. В марте Фрунзенский суд Владивостока признал экс-директора "Мостовика" виновным и приговорил его к трем годам колонии со штрафом в 300 тыс. рублей.

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