Гособвинение потребовало 5,5 года колонии для экс-главы "Мостовика"

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ОМСК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Гособвинение потребовало 5,5 года лишения свободы для экс-руководителя и владельца НПО "Мостовик" Олега Шишова, обвиняемого в уклонении от налогов и мошенничестве на более чем 1 млрд рублей, передает ТАСС из Куйбышевского суда Омска.
"Вина подсудимого доказана, просим назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев по НДС, 3 года - по мошенничеству, в совокупности 5 лет 6 месяцев", - сказал представитель прокуратуры.
Следующее судебное заседание по делу Шишова назначено на 16 сентября, когда ему будет предоставлено последнее слово.
По версии следствия, Шишов в 2009-2011 годах внес в финансовые документы ООО НПО "Мостовик" и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов строительно-монтажных работ на объектах во Владивостоке (мост на остров Русский в рамках подготовки к саммиту АТЭС, Приморский океанариум), в Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов. Фактически они работы для НПО "Мостовик" не выполняли, весь объем работ был выполнен компанией самостоятельно либо другими привлеченными организациями. В результате, по данным СК, Шишов уклонился от уплаты НДС более чем на 478 млн рублей.
Кроме того, Шишов похитил полученные в виде аванса 526 млн рублей, выделенные на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка - Александровка).
В ходе следствия была проведена серия экспертиз, выводы которых уличили Шишова в инкриминируемых деяниях, материалы уголовного дела составили 221 том. В марте Фрунзенский суд Владивостока признал экс-директора "Мостовика" виновным и приговорил его к трем годам колонии со штрафом в 300 тыс. рублей.