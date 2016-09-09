Суд 12 сентября решит вопрос о продлении ареста замглавы ГСУ СК по Москве

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы 12 сентября рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста заместителю начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве генералу Денису Никандрову, обвиняемому в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
"Суд 12 сентября в 12:00 рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Никандрову", - сказала она.
Также Краснова отметила, что суд в 17:00 12 сентября рассмотрит ходатайство о продлении ареста начальнику управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаилу Максименко, а вопрос о продлении ареста его заместителю Александру Ламонову суд решит 13 сентября.
Никандров, Максименко и Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля этого года. Все они были арестованы Лефортовским судом Москвы до 15 сентября.
Как считает следствие, обвиняемые получили взятку в сумме $1 млн за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников конфликта в кафе на Рочдельской улице в Москве, где в результате перестрелки в декабре 2015 года два человека были убиты и восемь ранены. В свою очередь защитники настаивают, что следствием до сих пор не установлены ни местонахождение денег, ни взяткодатель.