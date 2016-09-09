Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Японии, угрозы цунами нет

Происшествия
9 сентября, 15:08 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу в центральной Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр подземного толчка находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, а очаг залегал на глубине 50 км.

О пострадавших или разрушениях информации не поступало, угрозы цунами объявлено не было. В общей сложности подземные толчки ощущались в 11 префектурах центральной части Японии, включая префектуры Ибараки, Тиба и столичный регион.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Япония
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Песков не стал комментировать изданный в Приднестровье указ о начале присоединения к РФ
3
СМИ: президент Филиппин назвал Пан Ги Муна дураком
4
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсмена
5
Минфин сообщил об исчерпании Резервного фонда в 2017 году
6
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве
7
Две школы эвакуированы в Москве после звонков о заложенных бомбах
Темы дня
Реклама