Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Японии, угрозы цунами нет

ТОКИО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу в центральной Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр подземного толчка находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, а очаг залегал на глубине 50 км.

О пострадавших или разрушениях информации не поступало, угрозы цунами объявлено не было. В общей сложности подземные толчки ощущались в 11 префектурах центральной части Японии, включая префектуры Ибараки, Тиба и столичный регион.