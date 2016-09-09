Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уголовное дело возбуждено по факту нападения на фельдъегерей в Подмосковье

Происшествия
9 сентября, 23:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Похищенные у фельдъегерей пистолеты обнаружили жители Люберецкого района, которые сдали находку в полицию
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следователями возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников фельдъегерской службы на дороге, ведущей из аэропорта Домодедово в Москву. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

Как рассказали в ведомстве, около 12:00 на участке дороги, ведущей из аэропорта Домодедово в Москву, шестеро неизвестных напали на автомобиль фельдъегерской службы, в котором находились четверо фельдъегерей и один водитель. Нападавшие отогнали автомобиль на территорию поселка Чурилково на окраине Домодедова, где, распылив баллончик с газом в лицо сотрудникам, похитили у пострадавших четыре табельных пистолета, спецпочту и личные вещи.

"По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, а также устанавливаются все обстоятельства случившегося",- сказали в ведомстве.

Ранее в пресс-службе областной полиции сообщили, что похищенные у фельдъегерей пистолеты обнаружили жители Люберецкого района, которые сдали находку в полицию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Врио главы управления ГУЭБиПК задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
2
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
3
"Транснефть" получила предписание остановить поставки нефтепродуктов на Украину
4
РЖД нанесли ущерб окружающей среде на 27 млрд рублей, возбуждено дело
5
"Антонов" не произведет ни одного самолета в 2016 году из-за разрыва кооперации с РФ
6
В Татарстане школьник умер во время урока русского языка
7
"Ростов" обыграл "Крылья Советов" в матче шестого тура РФПЛ
Темы дня
Реклама