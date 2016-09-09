Уголовное дело возбуждено по факту нападения на фельдъегерей в Подмосковье

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следователями возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников фельдъегерской службы на дороге, ведущей из аэропорта Домодедово в Москву. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.
Как рассказали в ведомстве, около 12:00 на участке дороги, ведущей из аэропорта Домодедово в Москву, шестеро неизвестных напали на автомобиль фельдъегерской службы, в котором находились четверо фельдъегерей и один водитель. Нападавшие отогнали автомобиль на территорию поселка Чурилково на окраине Домодедова, где, распылив баллончик с газом в лицо сотрудникам, похитили у пострадавших четыре табельных пистолета, спецпочту и личные вещи.
"По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, а также устанавливаются все обстоятельства случившегося",- сказали в ведомстве.
Ранее в пресс-службе областной полиции сообщили, что похищенные у фельдъегерей пистолеты обнаружили жители Люберецкого района, которые сдали находку в полицию.