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СМИ: число погибших при взрыве на заводе в Бангладеш возросло до 15

Происшествия
10 сентября, 8:20 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ 10, сентября. /ТАСС
В результате взрыва в здании фабрики вспыхнул пожар, пламя быстро распространилось, так как внутри помещения находилось много легковоспламеняющихся материалов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Количество погибших в результате взрыва водогрейного котла на упаковочной фабрике на севере столицы Бангладеш Дакки достигло 15, около 70 человек пострадали. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, инцидент произошел около 6:00 утра (3:00 мск). Внутри помещения находилось много пластиковых и других легковоспламеняющихся материалов, что стало причиной быстрого распространения огня.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 20 получивших ранения. Пострадавшие направлены в ближайшие больницы.

Прибывшие на место ЧП бригады пожарной службы тушат огонь.

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