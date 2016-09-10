СМИ: число погибших при взрыве на заводе в Бангладеш возросло до 15

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Количество погибших в результате взрыва водогрейного котла на упаковочной фабрике на севере столицы Бангладеш Дакки достигло 15, около 70 человек пострадали. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, инцидент произошел около 6:00 утра (3:00 мск). Внутри помещения находилось много пластиковых и других легковоспламеняющихся материалов, что стало причиной быстрого распространения огня.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 20 получивших ранения. Пострадавшие направлены в ближайшие больницы.

Прибывшие на место ЧП бригады пожарной службы тушат огонь.