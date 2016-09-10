В Москве задержаны подозреваемые в краже шуб из магазина на 13 млн рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали четверых подозреваемых в краже 50 шуб из магазина в центре столицы на 13 млн руб. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержана межнациональная преступная группа, которая совершила кражу меховых изделий в центре Москвы", - сообщила она.

Представитель МВД отметила, что подозреваемыми оказались 35-летний и 28-летний уроженцы Закавказья, а также 28-летний и 21-летний жители столичного региона. При обыске у них была обнаружена и изъята часть похищенного - 15 меховых изделий на сумму около 3 млн руб.

По данным столичного главка МВД, кража была совершена еще в ночь на вторник, 6 сентября, но только 10 сентября был установлен ущерб. По предварительным данным, подозреваемые взломали входную дверь магазина на Земляном валу, похитили 50 шуб и увезли их на автомобиле.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.