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Пять человек пострадали в ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Астрахани

Происшествия
10 сентября, 15:32 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
Пострадавшие госпитализированы в больницу, у них диагностированы ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы
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АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Пять человек госпитализированы с различными травмами в результате столкновения двух пассажирских автобусов на общегородской магистрали в Астрахани. Об этом сообщили в субботуТАСС в пресс-службе областного УМВД.

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"На общегородской магистрали в направлении микрорайона Бабаевского сломался автобус. Во время ремонта в него въехал другой автобус. В обоих транспортных средствах находились пассажиры, пять из них пострадали", - уточнили в пресс-службе.

Там же отметили, что люди были госпитализированы в больницу. У них диагностированы ушибы, у некоторых - переломы и черепно-мозговые травмы.

"Угрозы для жизни пострадавших нет. Возможно, некоторых после осмотра даже отпустят домой", - добавили в пресс- службе.

По факту ДТП проводится проверка. Движение в районе аварии затруднено, но не ограничено.

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