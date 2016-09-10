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В Подмосковье при пожаре в жилом доме пострадали несколько человек

Происшествия
10 сентября, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали возгорание
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Несколько человек пострадали при пожаре в квартире в подмосковном Раменском, сообщили ТАСС в областном управлении МЧС России.

"Сегодня при пожаре в квартире дома номер 29 на Коммунистической улице в городе Раменское пострадали несколько человек, их точное количество уточняется. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали пожар", - сказали в пресс-службе.

Причина возгорания устанавливается.

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