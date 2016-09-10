Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Судане в результате столкновения двух автобусов погибли 27 человек

Происшествия
10 сентября, 17:05 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
Еще более 40 человек получили ранения
Материал из 1 страницы

КАИР, 10 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. По меньшей мере 27 человек погибли и более 40 получили травмы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Судане. Об этом сообщила суданская газета Аs-Sayha.

ДТП с участием двух междугородных автобусов произошло в пятницу вечером на западе страны на трассе между столицей Хартумом и городом Эль-Фашер. По имеющиеся информации, водитель одного из них вылетел на встречную полосу и на большой скорости лоб в лоб столкнулся со вторым транспортного средства, следовавшего в обратном направлении.

Пострадавшие, многие из которых находятся в тяжелом состоянии, были доставлены в больницы. Врачи не исключают, что число жертв может возрасти.

Крупные ДТП в Судане - далеко не редкость. Их причиной чаще всего становятся нарушение водителями правил дорожного движения, изношенность автопарка и неудовлетворительное состояние дорог. В июне жертвами столкновения между пассажирским автобусом и бензовозом на трассе между Хартумом и городом Порт-Судан стали более 30 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Судан
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: криминальной составляющей в смерти актрисы Ирины Ефремовой нет
2
Суд арестовал на два месяца замглавы управления антикоррупционного главка МВД Захарченко
3
Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку
4
Глава IBF был шокирован нокаутом Трояновского во втором раунде
5
Захарченко предупредил фигурантов дела Нота-банка об обысках
6
"Шанс вернуться в политическое русло": реакция на договоренности РФ и США по Сирии
7
Мэр Москвы: третий пересадочный контур метро проект дорогостоящий, но необходимый городу
Темы дня
Реклама