В Судане в результате столкновения двух автобусов погибли 27 человек

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КАИР, 10 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. По меньшей мере 27 человек погибли и более 40 получили травмы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Судане. Об этом сообщила суданская газета Аs-Sayha.
ДТП с участием двух междугородных автобусов произошло в пятницу вечером на западе страны на трассе между столицей Хартумом и городом Эль-Фашер. По имеющиеся информации, водитель одного из них вылетел на встречную полосу и на большой скорости лоб в лоб столкнулся со вторым транспортного средства, следовавшего в обратном направлении.
Пострадавшие, многие из которых находятся в тяжелом состоянии, были доставлены в больницы. Врачи не исключают, что число жертв может возрасти.
Крупные ДТП в Судане - далеко не редкость. Их причиной чаще всего становятся нарушение водителями правил дорожного движения, изношенность автопарка и неудовлетворительное состояние дорог. В июне жертвами столкновения между пассажирским автобусом и бензовозом на трассе между Хартумом и городом Порт-Судан стали более 30 человек.