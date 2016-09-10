Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Член "меджлиса" Умеров заявил, что судэкспертиза не нашла у него психических расстройств

Происшествия
10 сентября, 18:54 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Дело в отношении Умерова возбуждено статье 280 УК РФ "Совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности РФ"
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Врачи в рамках судебно-психиатрической экспертизы не обнаружили психических расстройств у члена запрещенного в России "меджлиса крымских татар" Ильми Умерова, обвиняемого по статье об экстремизме.

Смотрите также

Член запрещенного меджлиса Умеров обжаловал возбуждение против него дела
Адвокат: член меджлиса Умеров отпущен под подписку, вину в экстремизме он не признает
Защита оспорила решение о направлении на психэкспертизу члена меджлиса Умерова

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"В целом, экспертиза проводилась по их обычной схеме - в виде бесед. Уже с первых дней у эксперта не возникало вопросов о моем психическом состоянии, что и подтвердилось на заседании комиссии по истечении 3-х недель. Комиссия не обнаружила у меня никаких психических отклонений", - написал Умеров, уточнив, что не знает "точных формулировок" экспертов.

Как ранее сообщал ТАСС, Умеров был направлен на психиатрическую экспертизу по решению Киевского районного суда Симферополя, куда с ходатайством обратились следователи УФСБ, расследующие его дело. Адвокаты оспорили это решение в апелляции, рассмотрение жалобы назначено на 13 сентября. Защитник Умерова Николай Полозов ранее пояснял, что обвиняемый не находится под стражей, поэтому проведение судебно-психиатрической экспертизы возможно только с его добровольного согласия, чего он не давал.

Дело в отношении Умерова возбуждено статье 280 УК РФ "Совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности РФ". Как ранее заявляла ТАСС прокурор Крыма Наталья Поклонская, уже установлено, что в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, в прямом эфире телеканала АТР публично выступал с призывами нарушения территориальной целостности РФ. Впоследствии призывы Умерова были растиражированы в интернете.

Умеров занимал посты главы Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного Совета автономной Республики Крым и замглавы меджлиса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: криминальной составляющей в смерти актрисы Ирины Ефремовой нет
2
Чемпион РФ по ралли-рейдам Фирсов погиб во время тестов нового автомобиля
3
Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку
4
Суд арестовал на два месяца замглавы управления антикоррупционного главка МВД Захарченко
5
Рогозин: двигатель ПД-14 решит проблему топливной неэффективности российских самолетов
6
Путин и Медведев решили провести выходные в Новгородской области
7
Захарченко предупредил фигурантов дела Нота-банка об обысках
Темы дня
Реклама