Член "меджлиса" Умеров заявил, что судэкспертиза не нашла у него психических расстройств

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Врачи в рамках судебно-психиатрической экспертизы не обнаружили психических расстройств у члена запрещенного в России "меджлиса крымских татар" Ильми Умерова, обвиняемого по статье об экстремизме.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
"В целом, экспертиза проводилась по их обычной схеме - в виде бесед. Уже с первых дней у эксперта не возникало вопросов о моем психическом состоянии, что и подтвердилось на заседании комиссии по истечении 3-х недель. Комиссия не обнаружила у меня никаких психических отклонений", - написал Умеров, уточнив, что не знает "точных формулировок" экспертов.
Как ранее сообщал ТАСС, Умеров был направлен на психиатрическую экспертизу по решению Киевского районного суда Симферополя, куда с ходатайством обратились следователи УФСБ, расследующие его дело. Адвокаты оспорили это решение в апелляции, рассмотрение жалобы назначено на 13 сентября. Защитник Умерова Николай Полозов ранее пояснял, что обвиняемый не находится под стражей, поэтому проведение судебно-психиатрической экспертизы возможно только с его добровольного согласия, чего он не давал.
Дело в отношении Умерова возбуждено статье 280 УК РФ "Совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности РФ". Как ранее заявляла ТАСС прокурор Крыма Наталья Поклонская, уже установлено, что в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, в прямом эфире телеканала АТР публично выступал с призывами нарушения территориальной целостности РФ. Впоследствии призывы Умерова были растиражированы в интернете.
Умеров занимал посты главы Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного Совета автономной Республики Крым и замглавы меджлиса.