Член "меджлиса" Умеров заявил, что судэкспертиза не нашла у него психических расстройств

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Врачи в рамках судебно-психиатрической экспертизы не обнаружили психических расстройств у члена запрещенного в России "меджлиса крымских татар" Ильми Умерова, обвиняемого по статье об экстремизме.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"В целом, экспертиза проводилась по их обычной схеме - в виде бесед. Уже с первых дней у эксперта не возникало вопросов о моем психическом состоянии, что и подтвердилось на заседании комиссии по истечении 3-х недель. Комиссия не обнаружила у меня никаких психических отклонений", - написал Умеров, уточнив, что не знает "точных формулировок" экспертов.

Как ранее сообщал ТАСС, Умеров был направлен на психиатрическую экспертизу по решению Киевского районного суда Симферополя, куда с ходатайством обратились следователи УФСБ, расследующие его дело. Адвокаты оспорили это решение в апелляции, рассмотрение жалобы назначено на 13 сентября. Защитник Умерова Николай Полозов ранее пояснял, что обвиняемый не находится под стражей, поэтому проведение судебно-психиатрической экспертизы возможно только с его добровольного согласия, чего он не давал.

Дело в отношении Умерова возбуждено статье 280 УК РФ "Совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности РФ". Как ранее заявляла ТАСС прокурор Крыма Наталья Поклонская, уже установлено, что в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, в прямом эфире телеканала АТР публично выступал с призывами нарушения территориальной целостности РФ. Впоследствии призывы Умерова были растиражированы в интернете.

Умеров занимал посты главы Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного Совета автономной Республики Крым и замглавы меджлиса.