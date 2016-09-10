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Два человека доставлены в больницу после удара молнии в Риме

Происшествия
10 сентября, 20:33 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Состояние пострадавших критическое, сообщает агентство ANSA
Материал из 1 страницы

РИМ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Женщина в возрасте 29 лет и 44-летний мужчина госпитализированы в Риме после удара молнии. Об этом сообщает в субботу агентство ANSA.

По данным агентства, состояние пострадавших критическое. Сообщается, что инцидент произошел в парке на юго-западе итальянской столицы во время грозы.

Грозовой фронт в настоящее время охватил южные и центральные районы Апеннин. В частности, в области Апулия на юге в результате непогоды погиб один человек.

Сильные грозы и ливневые дожди обрушились также на ряд районов итальянской столицы. В частности, на юге Рима в пятницу вечером был отмечен ураган, в результате которого оказались вырваны с корнем вековые деревья.

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