Два человека доставлены в больницу после удара молнии в Риме

РИМ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Женщина в возрасте 29 лет и 44-летний мужчина госпитализированы в Риме после удара молнии. Об этом сообщает в субботу агентство ANSA.

По данным агентства, состояние пострадавших критическое. Сообщается, что инцидент произошел в парке на юго-западе итальянской столицы во время грозы.

Грозовой фронт в настоящее время охватил южные и центральные районы Апеннин. В частности, в области Апулия на юге в результате непогоды погиб один человек.

Сильные грозы и ливневые дожди обрушились также на ряд районов итальянской столицы. В частности, на юге Рима в пятницу вечером был отмечен ураган, в результате которого оказались вырваны с корнем вековые деревья.