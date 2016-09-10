Два человека доставлены в больницу после удара молнии в Риме

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РИМ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Женщина в возрасте 29 лет и 44-летний мужчина госпитализированы в Риме после удара молнии. Об этом сообщает в субботу агентство ANSA.
По данным агентства, состояние пострадавших критическое. Сообщается, что инцидент произошел в парке на юго-западе итальянской столицы во время грозы.
Грозовой фронт в настоящее время охватил южные и центральные районы Апеннин. В частности, в области Апулия на юге в результате непогоды погиб один человек.
Сильные грозы и ливневые дожди обрушились также на ряд районов итальянской столицы. В частности, на юге Рима в пятницу вечером был отмечен ураган, в результате которого оказались вырваны с корнем вековые деревья.