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Четырехэтажный дом горит в Ростове-на-Дону

Происшествия
11 сентября, 6:30 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Из здания было эвакуировано 40 человек
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© ИТАР-ТАСС/Митя Алешковский, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Кровля 4-этажного жилого дома загорелась в Ростове-на-Дону, огонь может распространиться на все здание, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Ростовской области.

"Сообщение о возгорании в жилом доме по улице Юпитера, 1 поступило в 4:58 мск. Горит кровля 4-этажного здания с мансардой на площади 150 кв. метров, есть угроза распространения по всей площади здания", - сказал собеседник агентства. Из здания было эвакуировано 40 человек.

Пожару присвоена третья категория сложности. В тушении принимают участие 50 человек и 18 единиц техники.

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