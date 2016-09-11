Четырехэтажный дом горит в Ростове-на-Дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Кровля 4-этажного жилого дома загорелась в Ростове-на-Дону, огонь может распространиться на все здание, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Ростовской области.
"Сообщение о возгорании в жилом доме по улице Юпитера, 1 поступило в 4:58 мск. Горит кровля 4-этажного здания с мансардой на площади 150 кв. метров, есть угроза распространения по всей площади здания", - сказал собеседник агентства. Из здания было эвакуировано 40 человек.
Пожару присвоена третья категория сложности. В тушении принимают участие 50 человек и 18 единиц техники.