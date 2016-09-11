Два человека погибли в Германии в результате крушения пассажирского судна

СМИ: Жозе Моуринью станет самым высокооплачиваемым футбольным тренером мираСпорт 11 сентября, 11:17
МО РФ: итоги "Армии-2016" определят направления развития вооруженияАрмия и ОПК 11 сентября, 11:12
МИД РФ: влияние на решения стран о выдвижении кандидатов на пост генсека ООН неприемлемоПолитика 11 сентября, 10:54
МИД РФ: Москва отмечает успешное развитие сотрудничества с ЛюксембургомПолитика 11 сентября, 10:49
В Минске открылся информцентр ЦИК Белоруссии для освещения выборовМеждународная панорама 11 сентября, 10:44
Танковая дивизия на Урале будет сформирована до 1 декабря этого годаАрмия и ОПК 11 сентября, 10:25
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"Армия и ОПК 11 сентября, 10:02
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство СШАСпорт 11 сентября, 9:50
Автомобиль Надежды Савченко попал в ДТП в КиевеПроисшествия 11 сентября, 9:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Два человека погибли минувшей ночью в результате аварии плавучего отеля на судоходном канале Рейн-Майн-Дунай в Германии. Об этом в воскресенье сообщил представитель полиции.
Судно, на борту которого находились 180 пассажиров и 49 членов экипажа, направлялось в Будапешт. Инцидент произошел в Баварии под городом Эрлангеном. По предварительным данным, судно въехало в мост, в результате чего была полностью разрушена кабина управления.
"Что касается погибших, речь идет о мужчинах 33 и 49 лет - членах экипажа", - отметили в правоохранительных органах. Спасательная операция началась примерно в 06:00 (07:00 мск). Людей по специальному аварийному трапу переводили на берег. На месте работали около 200 спасателей.