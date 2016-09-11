Два человека погибли в Германии в результате крушения пассажирского судна

БЕРЛИН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Два человека погибли минувшей ночью в результате аварии плавучего отеля на судоходном канале Рейн-Майн-Дунай в Германии. Об этом в воскресенье сообщил представитель полиции.

Судно, на борту которого находились 180 пассажиров и 49 членов экипажа, направлялось в Будапешт. Инцидент произошел в Баварии под городом Эрлангеном. По предварительным данным, судно въехало в мост, в результате чего была полностью разрушена кабина управления.

"Что касается погибших, речь идет о мужчинах 33 и 49 лет - членах экипажа", - отметили в правоохранительных органах. Спасательная операция началась примерно в 06:00 (07:00 мск). Людей по специальному аварийному трапу переводили на берег. На месте работали около 200 спасателей.