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Эпидемиологическая обстановка в приморских селах благополучная

Происшествия
11 сентября, 12:29 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 11, сентября. /ТАСС
В ходе работы в селах Кроуновка, Корсаковка, Пограничный, Сергеевка, Бикин, Сибирцево заболевших не выявлено, павших животных не обнаружено, сообщили военные медики
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Эпидемическая обстановка в селах Приморья, пострадавших от паводка, благополучная, заболевших не выявлено. Об этом сообщили в воскресенье в Восточном военном округе по итогам обследования, проведенного специалистами 1029-го Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН).

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Специалисты четырех подвижных санитарно-эпидемиологических групп продолжают работу в селах Кроуновка, Корсаковка, Пограничный, Сергеевка, Бикин, Сибирцево Приморского края.

"Эпидемическая обстановка в селах по состоянию на 6:00 11 сентября благополучная, заболевших не выявлено, павших животных не обнаружено", - подчеркнули ВВО.

За весь период работы в районах стихийного бедствия в Приморье специалисты Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора обработали более 450 проб воды из различных источников водоснабжения населения. "Из них 300 проб на микробиологические показатели и 158 на физико-химические показатели", - уточнили в ВВО. По результатам исследования проб воды на соответствие требованиям санитарных норм и правил "выявлено 106 нестандартных проб, в том числе 62 пробы не соответствуют по микробиологическим показателям и 44 - по физико-химическим показателям", уточнили в округе.

В районе ЧС организована работа группировки медицинской службы Восточного военного округа общим составом 89 человек и 17 единиц техники.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди, в регионе выпала трехмесячная норма осадков, из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

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