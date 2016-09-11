На Реюньоне началось извержение вулкана Питон-де-ла- Фурнез

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ПАРИЖ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез - уже второе в нынешнем году - началось на острове Реюньон. Об этом сообщила служба вулканологии этого заморского региона Франции.
По ее данным, извержение вулкана и сопровождающие его подземные толчки не представляют опасности для людей, так как происходят в юго-восточной части острова, где нет населенных пунктов. Предыдущее извержение, произошедшее в мае, также не привело к каким-либо разрушениям домов или дорог. Оно продолжалось всего в течение нескольких часов.
Питон-де-ла-Фурнез считается одним из самых активных вулканов в мире - извержения происходят на нем примерно каждые девять месяцев. Их, начиная с 17-го века, было зарегистрировано более 150. Посмотреть на потоки лавы и раскаленных камней из жерла вулкана высотой в 2631 метров приезжают не только местные жители, но и большое число туристов, прибывающих на этот остров, расположенный в Индийском океане.