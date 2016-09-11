Участники экспедиции "Гринпис" были доставлены в полицию для установления личности

МАЙКОП, 11 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Участники экспедиции "Гринпис" и ЭкоВахты были доставлены в полицию в поселке Яблоновский в Адыгее для проверки информации, поступившей от местного жителя, и установления личности. Об этом корреспнденту ТАСС сообщил в воскресенье руководитель пресс-службы республиканского МВД Байзет Гомлешко

"В отдел полиции Тахтамукайского района поступило сообщение от жителя поселка Яблоновский о передвижении по населенному пункту неизвестных, одетых в камуфляжную форму без опознавательных знаков. Для установления личности группа из 19 человек была доставлена в полицию, это не является противозаконным", - сказал он.

Сейчас участники экспедиции "Гринпис" и ЭкоВахты, которые, как они пояснили, направлялись к Шапсугскому водохранилищу для ликвидации очагов возгорания травы, выехали в Краснодар, добавил Гомлешко.

В пятницу "Гринпис России" опубликовал на своем сайте сообщение о нападении на противопожарный лагерь экологической организации, расположенный рядом с хутором Садки в Приморско-Ахтарском районе Кубани. По информации руководителя противопожарного проекта "Гринпис России" Григория Куксина, инцидент произошел около 01:00 мск. Нападавшие перелезли через забор, повредили машины, порезали палатки, избили двух человек, после чего пострадавшим потребовалась помощь хирурга.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю, 9 сентября полиция Кубани возбудила три уголовных дела по факту нападения на экологов в противопожарном лагере экспедиции "Гринпис" в районе хутора Садки Приморско- Ахтарского района Кубани. Как пояснили ТАСС в краевом ГУ МВД, они возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 (кража), 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РФ.