В штате Алабама при стрельбе после демонстрации убит один человек

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НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Неизвестный открыл стрельбу в пригороде американского Бирмингема (штат Алабама) после мирной демонстрации, пять человек получили ранения, один погиб. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP).
По его данным, все пострадавшие не имели отношения к акции и просто проходили мимо. По данным местных СМИ, угрозы жизням раненых нет. Мотивы стрелявшего неизвестны.