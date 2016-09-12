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В штате Алабама при стрельбе после демонстрации убит один человек

Происшествия
12 сентября, 7:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Еще пять человек получили ранения, мотивы стрелявшего неизвестны
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Jae C. Hong, архив

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Неизвестный открыл стрельбу в пригороде американского Бирмингема (штат Алабама) после мирной демонстрации, пять человек получили ранения, один погиб. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP).

По его данным, все пострадавшие не имели отношения к акции и просто проходили мимо. По данным местных СМИ, угрозы жизням раненых нет. Мотивы стрелявшего неизвестны.

 

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