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Число погибших при взрыве на заводе в Бангладеш возросло до 31 человека

Происшествия
12 сентября, 9:58 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
На месте фабрики остались труднопроходимые завалы, и некоторые обгорелые конструкции под которыми может быть кто-то еще
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Число погибших в результате взрыва на упаковочной фабрике Tempako ("север бангладешской столицы Дакки) достигло 31 человека, разбор завалов продолжается. Об этом сообщил в понедельник министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан.

"Утром были обнаружены еще два тела, под обломками может быть кто-то еще, - заявил он. - Мы думаем снести остатки здания, более 70% которого рухнуло". По словам главы ведомства, пожар продолжался 36 часов и огонь с трудом удалось потушить. Он отметил, что на месте фабрики остались труднопроходимые завалы, и некоторые обгорелые конструкции могут в любой момент обрушиться.

"Против восьми человек, в том числе владельца предприятия, возбуждено уголовное дело", - добавил Асадуззаман Хан. По одной из версий, ЧП произошло из-за несоблюдения правил техники безопасности.

Точная причина пожара выясняется: первоначальная версия о взрыве водогрейного котла пока не подтверждена, не исключена и утечка газа. Власти намерены выплатить компенсацию в размере 200 тыс. така (около $2,5 тыс.) семьям погибших, а также по 100 тыс. така ($1,2 тыс.) получившим травмы рабочим.

Авария на фабрике Tempako стала одной из самых крупных промышленных катастроф в Бангладеш с 24 апреля 2013 года, когда в результате обрушения восьмиэтажного здания Rana Plaza, где располагались швейные предприятия, банки и магазины, погибло свыше 1,1 тыс. человек.

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