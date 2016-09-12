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В США разбился легкий самолет

Происшествия
12 сентября, 11:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, сентября. /ТАСС
На борту находились три человека, все они погибли
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НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Легкий самолет потерпел катастрофу в международном аэропорту Рино-Тахо (штат Невада) в воскресенье вечером. Как сообщил телеканал CNN, трое находившихся на борту человек погибли.

По словам представителя аэропорта Брайана Кулпина, сразу после взлета самолет Piper-PA 28 по неустановленным пока причинам начал терять высоту и рухнул на припаркованные на стоянке автомобили. Никто из находившихся на земле при этом не пострадал.

Несмотря на инцидент, аэропорт продолжает функционировать в штатном режиме. Полиция ведет расследование причин катастрофы.

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