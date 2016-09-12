В США разбился легкий самолет

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Легкий самолет потерпел катастрофу в международном аэропорту Рино-Тахо (штат Невада) в воскресенье вечером. Как сообщил телеканал CNN, трое находившихся на борту человек погибли.

По словам представителя аэропорта Брайана Кулпина, сразу после взлета самолет Piper-PA 28 по неустановленным пока причинам начал терять высоту и рухнул на припаркованные на стоянке автомобили. Никто из находившихся на земле при этом не пострадал.

Несмотря на инцидент, аэропорт продолжает функционировать в штатном режиме. Полиция ведет расследование причин катастрофы.