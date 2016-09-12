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С крыши строящейся многоэтажки в Москве упали трое рабочих

Происшествия
12 сентября, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
На месте ЧП находятся несколько бригад скорой
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Трое рабочих упали с крыши новостройки на юге Москвы, потерпевшие находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в службе скорой помощи.

"Трое рабочих упали с крыши строящегося дома и получили тяжелые травмы. На месте ЧП находятся несколько бригад скорой. Один из пострадавших направлен в 7-ю городскую больницу, двум другим оказывается помощь", - сказал собеседник агентства.

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