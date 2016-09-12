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Спасатели МЧС обследовали в зоне землетрясения в Италии 12 объектов

Происшествия
12 сентября, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Итальянские власти высоко оценили профессионализм и эффективность работы российских спасателей
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Спасатели МЧС России при помощи мобильных диагностических комплексов "Струна" обследовали 12 объектов в зоне землетрясения в Италии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Специалисты МЧС России провели обследование 12 зданий в районах, наиболее подверженных афтершокам, в их числе жилые дома, школы и арочный мост", - сказал собеседник агентства. По его словам, уже обработаны данные и подготовлены технические заключения по шести объектам из 12 обследованных. "При помощи комплекса "Струна" российские спасатели определяют устойчивость зданий и возможность дальнейшей эксплуатации, о чем готовят соответствующее заключение", - сообщили в МЧС. В настоящее время проводится работа по обследованию 8 школ, о чем достигнута договоренность с муниципалитетом Рима, еще две уже обследованы.

Итальянские власти высоко оценили профессионализм и эффективность работы российских спасателей. "На двусторонней встрече директор Департамента гражданской защиты при Совмине Италии выразил слова признательности главе МЧС Владимиру Пучкову за поддержку в тяжелой для Италии чрезвычайной ситуации, отметив, что Российская Федерация первой протянула руку помощи и направила спасателей в район бедствия", - рассказал представитель министерства.

Сводный отряд МЧС России в составе специалистов отряда "Центроспас", ВНИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, экспертов испытательной пожарной лаборатории Курской области прибыл в Италию 1 сентября по просьбе итальянских властей.

Мобильные комплексы "Струна" уже использовались в Италии весной 2009 года после разрушительного землетрясения в городе Аквила. Тогда группа российских специалистов была единственной зарубежной командой, работавшей на месте трагедии.

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