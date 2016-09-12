В Испании задержан один из главарей международной преступной группировки Mara-18

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МАДРИД, 12 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Национальная полиция Испании задержала одного из главарей международной преступной группировки Mara-18. Об этом сообщили в понедельник представители правоохранительных органов королевства.
По их информации, операция прошла при сотрудничестве с полицией Сальвадора и Гондураса. Задержанный, известный как Мексиканец, был обнаружен в городе Леганес (автономное сообщество Мадрид). Документы, удостоверяющие личность подозреваемого, были поддельными.
Mara-18, которая также известна как 18th Street Gang и Barrio 18, является международной преступной группировкой, состоящей в основном из латиноамериканцев. Изначально возникла в 1960-х годах как уличная банда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Большинство ее членов - выходцы из Сальвадора, Никарагуа, Гватемалы, Гондураса, Эквадора, Перу и Колумбии. Считается крупнейшей международной преступной группировкой в Лос-Анджелесе.
Члены Mara-18 подозреваются в торговле наркотиками и оружием, убийствах, вымогательствах и других преступлениях.