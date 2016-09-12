Еще одно мощное землетрясение произошло в Южной Корее

СЕУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник на юго-востоке Республики Корея. Как сообщило метеорологическое управление страны, оно последовало через час после подземных толчков магнитудой 5,1, зафиксированных в восьми км к югу от города Кёнджу (провинция Кёнсан-Пукто).

Подземные толчки ощущались на территории всей юго-восточной части страны. Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Как проинформировало агентство Рёнхап, зафиксированная сейсмическая активность для Республики Корея оказалась беспрецедентной. Большинство жителей Кёнсан-Пукто покинули дома в связи с риском обрушения зданий.