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Еще одно мощное землетрясение произошло в Южной Корее

Происшествия
12 сентября, 15:57 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 12, сентября. /ТАСС
Подземные толчки ощущались на территории всей юго-восточной части страны
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СЕУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник на юго-востоке Республики Корея. Как сообщило метеорологическое управление страны, оно последовало через час после подземных толчков магнитудой 5,1, зафиксированных в восьми км к югу от города Кёнджу (провинция Кёнсан-Пукто).

Подземные толчки ощущались на территории всей юго-восточной части страны. Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Как проинформировало агентство Рёнхап, зафиксированная сейсмическая активность для Республики Корея оказалась беспрецедентной. Большинство жителей Кёнсан-Пукто покинули дома в связи с риском обрушения зданий.

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