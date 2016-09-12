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СМИ: в тюрьме на западе Франции заключенные подняли бунт

Происшествия
12 сентября, 21:00 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Охранники исправительного учреждения укрылись в одном из блоков в ожидании подкрепления
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ПАРИЖ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Крупный бунт заключенных вспыхнул в тюрьме "Пуатье-Вивонн" (западная часть Франции). Об этом сообщил телеканал BFM-TV.

По его данным, "двое заключенных набросились на охранника и отняли у него ключи от камер. Стражу правопорядка затем удалось укрыться в другой части тюрьмы. В блоке, где было совершено нападение, все заключенные покинули камеры".

В некоторых помещениях ими был совершен погром, а затем и поджог, который частично удалось погасить пожарным снаружи тюрьмы. В настоящее время 60 заключенных отказываются возвращаться в камеры. Всего в этом блоке содержится 178 человек.

Охранники укрылись в одном из блоков тюрьмы в ожидании подкрепления. Над тюремным комплексом летает вертолет, но побега заключенных не обнаружено. Не исключается, что несколько из них пострадали от дыма в ходе пожара.

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