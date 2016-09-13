Суд Крыма рассмотрит жалобу члена "меджлиса" Умерова на проведение психэкспертизы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Верховный суд (ВС) Крыма рассмотрит жалобу на проведение судебно-психиатрической экспертизы в отношении члена запрещенного в России "меджлиса крымских татар" Ильми Умерова, обвиняемого по статье об экстремизме. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Николай Полозов.

"Мы обжаловали решение о проведении судебно-психиатрической экспертизы. Рассмотрение нашей жалобы назначено в Верховном суде Крыма на 13 сентября", - сказал Полозов, уточнив, что считает состоявшееся проведение экспертизы в отношении Умерова без устоявшегося в апелляции решения суда "недопустимым доказательством".

Как ранее сообщал ТАСС, Умеров был направлен на психиатрическую экспертизу по решению Киевского районного суда Симферополя, куда с ходатайством обратились следователи УФСБ, расследующие его дело. Полозов ранее пояснял, что обвиняемый не находится под стражей, поэтому проведение судебно-психиатрической экспертизы возможно только с его добровольного согласия, которого он не давал. Сам Умеров, выйдя из стационара после проведения экспертизы, заявил на своей странице в Facebook, что комиссия не обнаружила у него никаких психических отклонений.

Дело в отношении Умерова возбуждено по статье 280 УК РФ "Совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности РФ". Как ранее заявляла ТАСС прокурор Крыма Наталья Поклонская, уже установлено, что в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, в прямом эфире телеканала АТР публично выступал с призывами нарушения территориальной целостности РФ. Впоследствии призывы Умерова были растиражированы в интернете.

Умеров занимал посты главы Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного Совета автономной Республики Крым и замглавы меджлиса.