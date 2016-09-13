В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий

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В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворийПроисшествия 13 сентября, 3:58
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 500 жилых домов и 1200 подворий остаются подтопленными в Приморском крае. За сутки число подтопленных домов увеличилось за счет продвижения волны паводка через территорию края с затоплением новых населенных пунктов, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС.
"В Приморье крайне сложная паводковая обстановка сохраняется в Дальнереченском районе. Вследствие прохождения гребня паводка по Дальнереченскому городскому округу произошло увеличение количества подтопленных жилых домов. Так, по состоянию на 10:00 местного времени (03:00 мск) 13 сентября остаются подтопленными 512 жилых домов в шести муниципальных образованиях. Кроме этого, 1253 приусадебных участка остаются в зоне подтопления", - отметил представитель ведомства.
По его словам, накануне были подтоплены 270 жилых домов в семи муниципальных образованиях Приморского края и 1227 приусадебных участков. Помимо этого, повреждены 27 участков дорог в восьми муниципальных образованиях общей протяженностью 43 км.
В тех районах, которые освободились от воды, идут восстановительные работы. "За минувшие сутки автодорожным предприятиям удалось восстановить пять автомобильных мостов. Продолжаются аварийно-восстановительные работы на остальных 42 мостовых сооружениях. В настоящее время во всех 50 населенных пунктах, которые оставались без связи, связь восстановлена", - сказал представитель МЧС.
В четырех пунктах временного размещения (ПВР) находятся 48 человек, из них 17 детей. Остальные жители вернулись в свои дома. Однако на случай обострения ситуации в готовности к развертыванию находятся 25 ПВР.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.