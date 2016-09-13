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Мощный тихоокеанский тайфун "Меранти" угрожает Тайваню

Происшествия
13 сентября, 5:10 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин
Одновременно в регионе формируются еще два тропических шторма, получивших название "Рай" и "Малакас"
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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 сентября. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Мощный тайфун "Меранти", сформировавшийся в Тихом океане, в ближайшие дни нанесет удар по Тайваню и юго-восточному побережью КНР. Об этом сообщила во вторник метеорологическая обсерватория Гонконга.

Нынешний тропический циклон стал 14-м по счету в Азии в этом сезоне. Ему присвоен статус супертайфуна: скорость ветра в эпицентре достигает 220 км в час. В настоящее время гигантская атмосферная воронка смещается из западной части Тихого океана в сторону Лусонского пролива между островом Тайвань и Филиппинами.

По прогнозам метеорологов, тайфун достигнет южной оконечности Тайваня в ночь на четверг. А к пятнице стихия обрушится на юго-восточное побережье материкового Китая.

Одновременно в регионе сейчас формируются еще два тропических шторма, получивших название "Рай" и "Малакас". Первый бушует в акватории Южно-Китайского моря и смещается к побережью центрального Вьетнама, второй набирает силу в открытом океане и к выходным может достичь района Японии.

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