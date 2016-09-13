Самолет компании Trigana Air Service совершил жесткую посадку в Индонезии

СИНГАПУР, 13 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Транспортный самолет авиакомпании Trigana Air Service совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Вамена индонезийской провинции Папуа. Об этом сообщил информационный портал Detik.

По данным наземных служб, несмотря на серьезные повреждения Boeing 737, находившиеся на его борту три члена экипажа не пострадали. Самолет сместился примерно на 2 км в сторону от полосы, отмечается в сообщении.

Примерно год назад пассажирское воздушное судно этой же компании потерпело катастрофу в той же самой провинции. При подлете к аэропорту города Оксибил за 10 минут до посадки среднемагистральный самолет ATR 42-300 врезался в гору, погибли все находившиеся на борту 54 человека.