Самолет компании Trigana Air Service совершил жесткую посадку в Индонезии

Туристический маршрут из Красноярска в Финляндию по Енисею и Арктике запустят в 2017 годуОбщество 13 сентября, 7:43
Федотенков: учение "Морское взаимодействие-2016" проводится в знаковый для ВМФ годАрмия и ОПК 13 сентября, 7:18
Патрушев: партнерство РФ и КНР важно для поддержания справедливого миропорядкаПолитика 13 сентября, 6:56
На въезде в Алеппо развернут передвижной пункт наблюдения российского Центра по примирениюАрмия и ОПК 13 сентября, 6:54
В Московском регионе ожидается до 16 градусов тепла, местами кратковременный дождьМосква 13 сентября, 6:25
Пожар на складе с велосипедами в Москве ликвидированПроисшествия 13 сентября, 6:16
Запустивший импичмент Руссефф экс-спикер парламента Бразилии лишен депутатского мандатаМеждународная панорама 13 сентября, 6:14
Самолет МЧС доставил в Приморье 30 тонн гуманитарной помощи из ИркутскаПроисшествия 13 сентября, 6:05
Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в НовосибирскеПроисшествия 13 сентября, 5:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИНГАПУР, 13 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Транспортный самолет авиакомпании Trigana Air Service совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Вамена индонезийской провинции Папуа. Об этом сообщил информационный портал Detik.
По данным наземных служб, несмотря на серьезные повреждения Boeing 737, находившиеся на его борту три члена экипажа не пострадали. Самолет сместился примерно на 2 км в сторону от полосы, отмечается в сообщении.
Примерно год назад пассажирское воздушное судно этой же компании потерпело катастрофу в той же самой провинции. При подлете к аэропорту города Оксибил за 10 минут до посадки среднемагистральный самолет ATR 42-300 врезался в гору, погибли все находившиеся на борту 54 человека.