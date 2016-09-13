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Взрыв бытового газа произошел в доме в Калужской области

Происшествия
13 сентября, 9:15 UTC+3 КАЛУГА КАЛУГА 13, сентября. /ТАСС
Пострадали три человека, медики оценивают состояние их здоровья
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КАЛУГА, 13 сентября. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в городе Малоярославце Калужской области. Есть пострадавшие, обрушений нет, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

"Сообщение о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Малоярославце поступило в 6:50 мск. Обрушений нет, конструкции не нарушены. В результате взрыва есть пострадавшие, сейчас их количество уточняется", - заявили в пресс-службе.

По данным пресс-службы СУ СК России по Калужской области, взорвалась газовая плита. "Пострадало три человека, сейчас медики оценивают состояние их здоровья. Частично разрушены стены внутри квартиры, сейчас специалисты выясняют, что послужило причиной взрыва", - отметили там.

В ведомстве также отметили, что на месте работает инспектор пожарного надзора, к тушению привлекались четыре человека и одна единица техники.

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