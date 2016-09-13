Суд 15 сентября решит вопрос о продлении ареста главы РАО Федотова

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы 15 сентября рассмотрит ходатайство следователя о продлении меры пресечения главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Федотова Денис Балуев.

"Таганский суд назначил на 15 сентября судебное заседание по вопросу о продлении ареста в отношении моего подзащитного. Следователь будет просить продлить арест Федотову на два месяца", - сказал защитник.

Таганский суд 16 августа продлил срок ареста Федотову до 17 сентября. Федотов был задержан 28 июня, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы. По данным полиции, Федотов ввел в заблуждение членов РАО и незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее организации.

По информации полиции, нанесенный РАО ущерб превышает 500 млн рублей. Однако адвокат Федотова утверждает, что, согласно материалам дела, сумма ущерба, вменяемая его подзащитному, составляет 297 млн рублей.